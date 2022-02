Mit 90 Jahren Italienische Schauspielerin Monica Vitti gestorben

Die als Maria Luisa Ceciarelli in Rom geborene Schauspielerin erhielt bei der Berlinale 1984 den Silbernen Bären für ihre herausragende Einzelleistung in dem Film "Flirt". 1995 wurde ihr beim Filmfest in Venedig der Goldene Löwe für ihr Lebenswerk verliehen.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten lebte Vitti aufgrund einer schweren Erkrankung abgeschieden von der Öffentlichkeit.