Mit 91 Jahren Schauspieler Horst Sachtleben gestorben

In seiner Heimatstadt Berlin hatte Sachtleben laut seiner Agentur Theaterwissenschaften studiert und parallel Schauspielunterricht genommen. Seine Karriere begann er in den 50er Jahren am Hebbel-Theater Berlin. Später wechselte er ans Schauspielhaus Zürich. Mehr als 30 Jahre gehörte er dem Bayerischen Staatsschauspiel in München an, wo er auch als Regisseur tätig war. 2010 spielte Sachtleben bei den Bad Hersfelder Festspielen im "Wilhelm Tell".