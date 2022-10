Mit 93 Jahren Holocaust-Überlebende Hannah Pick-Goslar gestorben

Die Stiftung würdigte das Engagement Pick-Goslars. "Alle sollten wissen, was mit ihr und ihrer Freundin Anne von dem Moment an geschah, an dem Annes Tagebuch abbricht, so furchtbar diese Geschichte auch ist", schreibt die Stiftung auf ihrer Website. Über die Freundschaft der beiden jüdischen Mädchen gibt es auch Bücher und Filme. Erst im vergangenen Jahr kam der niederländische Film "Meine beste Freundin Anne Frank" heraus.