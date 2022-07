Der Regisseur, Schauspieler und Autor gilt als einer der wichtigsten Vertreter des zeitgenössischen europäischen Theaters. Von den Kritikern wurde er immer wieder als "Zauberdoktor des Theaters" bezeichnet. In seinen Inszenierungen verzichtete er auf Bühnendekoration und optische Effekte und stellte den körperlichen Ausdruck in den Vordergrund. Brook wurde am 21. März 1925 in London geboren. Er lebte seit den 1970er Jahren in Paris.