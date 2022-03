Allein am Samstag waren der Polizei zufolge 62 Morde in dem Land registriert worden. Das Parlament, in dem Bukeles Partei über eine deutliche Mehrheit verfügt, stimmte für den Ausnahmezustand. Damit werden für 30 Tage bestimmte in der Verfassung vorgesehene Freiheiten und Garantien ausgesetzt.