In einem Brief an Personalvorstand Martin Seiler gesteht die Gewerkschaft zwar zu, dass die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leicht gestiegen sei. "Dennoch erreichen uns mittlerweile fast täglich eindringliche Warnungen unserer Kolleg:innen über einen Mangel an einsatzfähigem Personal. Ganze Schichten im Zugbetrieb, in der Instandhaltung oder auf Stellwerken können nicht mehr besetzt werden."