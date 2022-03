Mobilität HUK rechnet mit Rückgang des Automarkts um ein Fünftel

Expansionspläne

Die HUK will ihre Position im umkämpften Autoversicherungsmarkt aber ausbauen: In diesem Jahr soll der neue Digitalversicherer Neodigital an den Start gehen, an dem das oberfränkische Unternehmen die Mehrheit hält. Nach jetzigem Planungsstand könnte Neodigital Versicherungsverträge sowohl unter eigenem Namen als auch im Auftrag anderer Versicherer als Dienstleistung gegen Gebühr verkaufen. Von diesem Expansionsplänen unberührt ist die bisherige Online-Versicherung HUK24.