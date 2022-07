Mode Beinfreiheit bei Hitze: Männer tragen jetzt Rock

Für modische Sensationen ist der ARD-Krimi "Polizeiruf 110" eher nicht bekannt. In der vergangenen Folge aus Brandenburg ("Hildes Erbe") überraschte der Schauspieler André Kaczmarczyk jedoch als Vincent Ross wohl manchen Zuschauer - geschminkt und mit Schottenrock.

Spiel mit den Geschlechterrollen

In der Modewelt wird das Spiel mit den Geschlechterrollen nach und nach immer größer: Auf Nagellack für Männer und Boyfriend-Jeans für Frauen scheinen nun Röcke für alle zu folgen.

Für Trend-Analyst Tillessen ist das keine oberflächliche Laune der Mode, sondern Ausdruck eines weitreichenden gesellschaftlichen Umbruchs. "Deshalb wird uns dieser Megatrend nicht nur eine Saison, sondern viele Jahre begleiten und beschäftigen."

Ganz so neu ist der Rock für den Mann aber nicht: David Bowie trug schon in den 70er Jahren auf dem Albumcover von "The Man who sold the world" ein körperbetontes Kleid. Der französische Designer Jean Paul Gaultier brachte den Männerrock in den 80ern auf die Laufstege.