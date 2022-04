Monarchie Prinz Edward und Sophie gehen auf Reisen

Wenig Schlagzeilen

Trotzdem schafft es das Paar selten auf die Titelseiten. Zu langweilig? "Als Royal ist es schwer, zu langweilig zu sein", meint der Historiker. Zu wenig Skandale? Man muss zumindest recht weit in den royalen Archiven wühlen, um bei den Wessexes welche zu finden. Die Gräfin habe sich vor rund 20 Jahren blamiert, als geheime Mitschnitte von ihr an die Öffentlichkeit gerieten, in denen sie über Damals-Premier Tony Blair und andere Politiker und Royals lästerte.

Prinz Edward leistete sich einen Fauxpas, als seine Produktionsfirma Ardent Productions Filmaufnahmen seines Neffen Prinz William zu dessen Uni-Zeiten veröffentlichte. "Das Problem war, dass der Buckingham-Palast eine Einigung mit den Medien hatte, dass Williams Privatsphäre auf der Uni geschützt wurde", sagte Prescott. "Es war dann bestürzend, gelinde gesagt, dass ausgerechnet sein Onkel derjenige war, der die Abmachung brach."

Bodenständige Mitglieder der Royal Family

Über die vergangenen 20 Jahre hätten sich die Wessexes aber als bewährte, bodenständige Mitglieder der Familie erwiesen, also genau das, was gebraucht werde, meint der Historiker, der an der Bangor University in Wales zu konstitutionellen Fragen und der Zukunft der Monarchie forscht und lehrt.

In den kommenden Tagen wird sich zeigen, wie sich das Paar schlägt, wenn es die britische Krone in der Welt vertritt. Dass eine solche Reise Fallstricke birgt, zeigte sich zuletzt auf der Tour von William und Kate. Unter anderem in Jamaika regte sich heftige Kritik. Lokale Gruppen demonstrierten lautstark und forderten eine offizielle Entschuldigung der Royal Family für ihre Rolle im Kolonialismus und beim Sklavenhandel. Es entstanden Aufnahmen, die der britischen Krone wohl eher schaden als nutzen dürften.

Wohl aus ähnlichen Gründen wurde ein Besuch auf Grenada kurzfristig abgesagt. Wie der britische "Telegraph" berichtete, hatte die dortige Regierung davor gewarnt, der Aufenthalt der beiden Royals könne von Themen wie einer Abkehr von der Monarchie und Reparationsforderungen für die Sklaverei überschattet werden.