Monarchie Zurückhaltene Feier: Thronjubiläum im Schatten der Queen

Kopenhagen - Wo in Kopenhagen eine winkende Monarchin und ein rot-weißes Fahnenmeer zu sehen sein sollten, ist es am Wochenende betont ruhig geblieben. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. hat Dänemarks Königin Margrethe II. ihr 50. Thronjubiläum mit äußerster Zurückhaltung gefeiert. Vor den Augen nordischer Staatsoberhäupter holte die 82-Jährige am Samstag und Sonntag einige Feierlichkeiten zu ihrem runden Jubiläum nach, ohne dabei die traurige Nachricht vom Queen-Tod außer Acht zu lassen.