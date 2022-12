Monarchie Wie rassistisch sind die Royals? Debatte um neuen Vorfall

Der Palast kritisierte in einer raschen Stellungnahme "inakzeptable und sehr bedauerliche Kommentare". Die Hofdame habe sich entschuldigt und sei zurückgetreten. Sie war als "Lady-in-waiting" eine enge Begleiterin von Queen Elizabeth II. und war etwa auf dem Weg zur Beisetzung ihres Gemahls, Prinz Philip, 2021 an ihrer Seite.

Dass Lady Susan, die rasch von Medien als Schuldige ausgemacht wurde, bereits 83 Jahre alt ist, ließ Fulani nicht als Entschuldigung gelten. Rhetorisch fragte sie: "Wollen wir etwa anerkennen, dass man aufgrund seines Alters nicht rassistisch oder unangemessen sein kann?" Ein anderer Teilnehmer des Empfangs, der Anwalt Nazir Afzal, sagte dem "Mirror", Hussey habe auch ihn bei dem Anlass nach seiner Herkunft gefragt.

Umgang mit Rassismus in Großbritannien

Der Skandal wirft für viele ein Schlaglicht auf den Umgang mit Rassismus in Großbritannien. Der Abgeordnete Jonathan Ashworth von der Labour-Partei sagte dem Sender Sky News, es gebe viel Alltagsrassismus in der Gesellschaft. "Leider müssen wir die Leute immer noch erziehen", sagte Staatssekretär Paul Scully.

Doch das Opfer nahm konkret den Palast ins Visier. "Es geht um mehr als um eine Person. Es ist institutioneller Rassismus", sagte Fulani der Zeitung "Independent". Es sei ja richtig, dass alle vor Besuch des Palasts kontrolliert würden. "Aber was schützt uns Schwarze vor solch einer Behandlung? Dieser Vorfall ist bedauerlich und zeigt, dass sich nichts geändert hat", sagte die Aktivistin.

Der Sender Sky News kommentierte, die Aussagen der Lady seien "bestenfalls eine naive Fehleinschätzung und im schlimmsten Fall ein Zeichen für tiefsitzenden Rassismus und ein Nicht-Verstehen des Problems innerhalb des Palastes".

Kolonialismus-Assoziationen im März

Es ist nicht das erste Mal, dass die Royal Family am Pranger steht. Im März sorgten Fotos einer Karibik-Reise von William und Kate für Betroffenheit. Das Paar schüttelte durch einen Maschendrahtzaun hindurch Hände, William nahm in weißer Gala-Uniform in einem Geländewagen eine Parade ab. Das erinnerte viele an Kolonialismus.

Für Aufsehen gesorgt hatten auch die Vorwürfe von Herzogin Meghan, die im März 2021 im Interview mit Oprah Winfrey über die Zeit vor der Geburt von Sohn Archie erzählt. Es habe Bedenken gegeben, "wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird", sagte die Ehefrau von Prinz Harry. Schwager William sah sich gezwungen, Stellung zu nehmen. "Wir sind keine rassistische Familie", sagte er wenige Tage nach der Ausstrahlung. Details oder neue Vorwürfe gab es seither nicht.

Das könnte sich aber bald ändern. In wenigen Tagen will Netflix eine Dokuserie über Meghan und Harry starten, am 10. Januar 2023 soll die Autobiographie des Prinzen erscheinen. Beobachter schließen nicht aus, dass dann das Thema Rassismus erneut zur Sprache kommt.