Monatsbericht der Bundesbank Sinkende Wirtschaftsleistung und zweistellige Inflation

"Die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland wird im Sommerquartal und darüber hinaus von den ungünstigen Entwicklungen am Gasmarkt beeinträchtigt", erklärten die Bundesbank-Volkswirte. Für Juli bis einschließlich September 2022 erwarten sie, dass die deutsche Wirtschaftsleistung "erneut in etwa auf der Stelle treten" wird.