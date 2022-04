Rote Rakete auf dem Weg zum nächsten Sieg?

Im Training stand am Freitag erneut Ferrari ganz vorne. Charles Leclerc deutete mit seiner Bestzeit an, dass er seine WM-Führung in Australien weiter ausbauen könnte. "Ich persönlich denke, dass der Ferrari eine Rakete auf den Geraden ist", sagte auch Max Verstappen. Am Monegassen kam der Niederländer zum Auftakt nicht vorbei. "Ich hoffe, dass unser Auto hier noch besser ist", sagte der 24-Jährige, der den vergangenen Grand Prix in Saudi-Arabien gewonnen hatte.