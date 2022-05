Motorsport Das muss man wissen zum Formel-1-Klassiker in Monaco

Wer ist der Favorit auf den Sieg im Fürstentum?

Max Verstappen hat nach drei Siegen in Serie noch mal enormen Schub bekommen, startet als WM-Führender. In seinem Weltmeister-Jahr 2021 gewann er zum ersten Mal in Monte Carlo, das will er nun bestätigen. Doch wie bei seinem zum Verfolger degradierten Ferrari-Rivalen Charles Leclerc, der in Monte Carlo bisher von Pech und Pannen verfolgt ist und zuletzt einen historischen Rennwagen von Niki Lauda dort sogar demolierte, hängt es auch von der Standfestigkeit seines Autos ab. Allerdings ist der kurze Kurs in Monte Carlo zumindest keiner, der den Motor all zu sehr verschleißt. Spannend wird sein, ob Mercedes mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton und seinem neuen Partner George Russell den Aufwärtstrend fortsetzen kann.