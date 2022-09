Motorsport Formel-1-Spekulationen um Mick Schumacher und Williams

Mick Schumacher sei ein "klasse Junge" und "auf jeden Fall jemand, der es verdient, in der Formel 1 zu fahren", sagte Wolff weiter. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft bei Haas zum Jahresende aus. Das US-Team hat den Dänen Kevin Magnussen für die kommende Saison fix, beim zweiten Stammcockpit spielt es auf Zeit. "Wir sind nicht in Eile", betonte Teamchef Günther Steiner beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort am vergangenen Wochenende.