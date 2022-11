Motorsport Warum die Formel 1 in Deutschland Zuschauer verliert

Bertling: "Aus deutscher Sicht fehlen Erfolge"

"Es fehlen die großen deutschen Fahrer und Stars, auch der Name Schumacher allein reicht dann eben nicht aus", sagte der Medienexperte Thomas Horky. Der Professor der Macromedia Universität in Hamburg fügte an: "Der Fußball erdrückt zunehmend die kleineren Sportarten in Deutschland, auch frühere Medien-Sportarten wie die Formel 1."