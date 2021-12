Münster Mörder legt vor Haft Fußfessel ab - Fahndung mit Fotos

Ein Polizeisprecher bestätigte Recherchen der "Bild"-Zeitung, wonach der Mann am Dienstagabend um 20.10 Uhr in Münster seine Fußfessel abgelegt hatte und sein Handy zurückließ. In dem Fahndungsaufruf heißt es: "Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Suche nach dem Flüchtigen gebeten."