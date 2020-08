Murr Betrunkener Biker verliert Mitfahrer

Gegen 00.40 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar einen Motorradfahrer mit Sozius im Bereich der „Bergkelterkreuzung“ in Murr beobachtet. Da der Fahrer sichtlich unsicher unterwegs war und Schlangenlinien fuhr, sollte er kontrolliert werden. Er bog schließlich nach links in Richtung des Tunnels ab und die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Hierbei schalteten sie verschiedene Licht- und einen Signalton ein, um den Zweiradfahrer zum Anhalten zu bewegen. Doch dieser winkte den Beamten lediglich zu und bog dann nach rechts in die Bietigheimer Straße ab.