Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 21-jähriger Mann in seinem Zimmer im ersten Obergeschoss des Heims eingeschlafen, hatte jedoch kurz zuvor eine Zigarette angezündet. Der Glimmstängel fiel herunter auf eine Matratze, wo sich das Bettlaken entzündete. Schnell griff das Feuer auf das restliche Inventar über. Als die Feuerwehr am Einsatzort in der Raiffeisenstraße anrückte, stand das gesamte Jugendwohnheim lichterloh in Flammen. Eingegangen war der Alarm um 14.46 Uhr.