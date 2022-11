Barenboim, der am 15. November 80 Jahre alt wird, hatte Anfang Oktober per Social Media seinen vorläufigen Rückzug angekündigt. "Mein Gesundheitszustand hat sich in den letzten Monaten verschlechtert und es wurde eine schwere neurologische Erkrankung bei mir diagnostiziert", hatte er gepostet. Er müsse sich jetzt so weit wie möglich auf sein körperliches Wohlbefinden konzentrieren.