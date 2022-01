An die Spitze der Album-Charts schaffte es auf Anhieb Schlagersängerin Daniela Alfinito mit "Löwenmut". Damit lande die Musikerin ihr viertes Nummer-eins-Album, teilte GfK Entertainment am Freitag weiter mit. Platz zwei nimmt den Angaben zufolge Rapper OG Keemo mit "Mann beisst Hund" ein. Auf der vier steht 18 Karat mit "Uncut" und auf der fünf The Weeknd mit "Dawn FM".