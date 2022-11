So spielten viele Häuser wieder deutlich mehr, erst vor wenigen Tagen wurde in der Leipziger Oper Premiere gefeiert. "Die letzten zwei Jahre waren durch die Corona-Pandemie, die ja auch immer noch andauert, eine echt harte Zeit", sagte die Direktorin der Komischen Oper in Berlin und Dok-Leiterin, Susanne Moser. Vor allem eines habe die Pandemie aus Sicht der Opernhäuser gezeigt: Oper ist ein gemeinschaftliches Erlebnis, das durch Digitales nicht ersetzt werden kann.