Musik Kraftklub, Kaulitz, Delay & Co. starten Reeperbahn-Festival

Wenig Abstand, kaum Masken, gute Laune

Das Club- und Branchenfestival holt rund 400 Acts auf die Bühnen der Stadt. Dabei fühlen sich die vollen Konzerte fast so an, als gäbe es keine Corona-Pandemie mehr. Wenig Abstand, kaum Mundschutzmasken, viele gut gelaunte Menschen.

Die Künstler aus dem In- und Ausland spielen vor allem in den Hamburger Clubs rund um den Kiez, die damit zumindest für kurze Zeit stark in den Fokus der Öffentlichkeit rutschen. Der Interessensverband Clubkombinat Hamburg hofft darauf, dass die Aufmerksamkeit länger anhält. Denn in den Clubs ist die Normalität längst noch nicht wieder angekommen. "Das Reeperbahn-Festival 2022 sollte genutzt werden, um sich intensiv über die Zukunft der Clubkultur auszutauschen", sagte der Clubkombinat-Vorstand der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage.

Und der Verband hat auch Forderungen an die Politik. "Wenn ab 2023 keine neuerlichen Staatshilfen geschnürt werden, droht ein Kollaps der Veranstaltungswirtschaft, der zunächst die Musikclubs trifft." Später werde durch ausbleibende Nachwuchsarbeit das gesamte Ökosystem der Musikwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen - und damit würden auch viele Künstlerinnen und Künstler in ihrer Existenz zusätzlich bedroht. "Daher wünschen wir uns, dass von Europas größtem Club-Festival die Botschaft gesendet wird: "Rettet die Clubkultur - The Show Must Go On"."

Das Festival gilt als wichtiger Treffpunkt für die Branche und will vor allem einen Querschnitt der nationalen und internationalen Musikszene zeigen. Die Branchenentwicklungen stehen zudem im Fokus der begleitenden Fachkonferenz.