Frank Sinatra wiederum sei ein toller Profi gewesen. "Er war sehr nett zu uns", berichtete Alice in dem Doppel-Interview. "Wissen Sie auch, warum? Wir haben ihn nie bedrängt, wir wollten nie was von ihm. Wir haben sie ja beobachtet, die Menschen um ihn herum: "Oh, Frankie!" Alle immer ihm hinterher. Das hat ihn genervt. Wir haben uns völlig zurückgehalten."