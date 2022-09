Musik Opernsaison vor Höhepunkt - Thielemann im Barenboim-"Ring"

Thielemann selbst will sich nicht auf eine mögliche Nachfolge festlegen. "Ich bin momentan gar nicht darauf aus, dass ich sowas in Erwägung ziehe", sagte Thielemann in Berlin. Er sei noch zwei Jahre lang Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, "und dann schauen wir mal weiter, was sich so ergibt", sagte der Dirigent.