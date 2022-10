Musik Taylor Swift erstmals auf Platz eins der Charts

Mit der Live-Version von "Rausch" meldet sich Helene Fischer in den Album-Charts zurück und erreicht dort Platz zwei. Danach folgen die Band Avantasia mit "A Paranormal Evening With The Moonflower Society" auf Platz drei, a-ha mit "True North" als Neueinsteiger auf Platz vier sowie - wie schon in der Vorwoche - die Arctic Monkeys mit "The Car" unverändert auf Platz fünf.