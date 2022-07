Musik- und Gartenfest Gemeinschaft ist beim Fest das Wichtigste

„Y.M.C.A. It’s fun to stay at the Y.M.C.A….“, die Musik dröhnt weit über das Festgelände in Kornwestheim hörbar hinaus. Auf der Grünfläche zwischen der Dürerstraße und dem Oßweiler Weg wimmelt es nur so von gut gelaunten Festbesuchern. Kinder toben herum, Menschen stecken freudig die Köpfe zusammen und lachen. Mal wird geschunkelt, mal sogar getanzt. Der Duft von gebrannten Mandeln steigt einem in die Nase. Hier herrscht eindeutig ausgelassene Volksfeststimmung.