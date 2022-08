Musik "Verdammt cool": Britney Spears über Song mit Elton John

Bei einem Überraschungsauftritt am Dienstag an der Côte d'Azur in Cannes hatte Elton John den gemeinsamen Song "Hold Me Closer" bereits vorgestellt. Es ist ein Remake seines Titels "Tiny Dancer" aus dem Jahr 1971. "Britney Spears, Elton John, los geht's", rief der 75-Jährige laut einem Bericht der Zeitung "Nice-Matin" zum Start seines unangekündigten Kurzkonzerts. Zudem gab er bekannt, dass das Lied am Freitag erscheinen soll.