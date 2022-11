Musiker Joey: Kellys feiern seit Jahren nicht zusammen Weihnachten

Krefeld - Die Mitglieder der Kelly Family feiern nach Angaben von Musiker Joey Kelly schon seit einiger Zeit nicht mehr zusammen Weihnachten. "Jeder von uns hat ja Partner und Familie - zudem wohnen wir zum Teil in unterschiedlichen Ländern", sagte der 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er und seine Frau feierten zum Beispiel schon seit vielen Jahren mit den Kindern bei seiner Schwiegermutter - "so ganz traditionell deutsch". "Johnny aber zum Beispiel lebt in Spanien und wird wohl dort sein, schätze ich mal", sagte Joey Kelly. Bruder Angelo wiederum wohne in Irland.