Musiktheater Berühmtes Pariser Cabaret Lido steht vor Umbruch

"Ein Verlust und eine Schande!"

"Das Lido ist am Ende! Es ist ein Verlust und eine Schande, diesen legendären Pariser Ort, der in der ganzen Welt bekannt ist, aufzugeben", reagierte der Tänzer und Choreograph des Lido, Bruno Vandelli, auf Facebook. Er würdigte die "Tänzer, Tänzerinnen und all die Menschen, die an diesem Ort arbeiten, der dem Schauspiel gewidmet ist und seit 1946 die Nächte von Paris erhellt". Es handele sich um eine traurige Nachricht, die sicherlich viel Aufsehen erregen werde.