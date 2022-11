Berlin - Im sicheren Hafen kann sich kaum ein Bühnenstück in der Komischen Oper Berlin wähnen. Am Sonntagabend war "Der fliegende Holländer" von Richard Wagner (1813-1883) an der Reihe. Regisseur Herbert Fritsch ließ Solisten und Chöre gut zwei Stunden über die Bühne - nicht nur in den vom Stück vorgesehenen Seestürmen. Fritsch, einst selbst Schauspieler im Ensemble von Frank Castorf, ist für überdrehte Inszenierungen bekannt. Zuletzt wurde sein "Don Giovanni" an der Komischen Oper gefeiert.