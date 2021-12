Myanmar Berichte: Militärjunta in Myanmar tötet 35 Zivilisten

Ein weiteres Mitglied der Karenni Human Rights Group sagte unter Berufung auf Einheimische, dass die Junta in der Nähe des Dorfes Mu So in der Gemeinde Hpruso verbrannte Leichen zurückgelassen habe.

"Wir fanden einige verbrannte Leichen mit auf dem Rücken gefesselten Händen. Unsere Leute wurden brutal getötet", sagte ein Mitglied der lokalen Widerstandsgruppe der Deutschen Presse-Agentur. "Die Zivilisten wurden hier kollektiv verbrannt", sagte das Mitglied weiter. Er fügte hinzu: "Einige Menschen bevor sie starben."

Die vom Militär kontrollierte Zeitung "The Mirror Daily" berichtete, dass es am Freitag zu Kämpfen zwischen Militärangehörigen und lokalen Widerstandskämpfern in der Gemeinde Hpruso gekommen sei. Dabei seien sieben Lastwagen mit "Terroristen", wie das Militär die lokalen Widerstandskräfte nennt, beschossen worden.

Chaos nach Putsch

Das frühere Birma versinkt seit einem Putsch im Februar in Chaos und Gewalt. Das Militär hatte die faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet und regiert seither mit eiserner Faust. Jeder Widerstand wird mit brutaler Härte unterdrückt. In vielen Teilen des südasiatischen Landes haben sich lokale bewaffnete Einheiten gebildet, um Widerstand gegen die Junta zu leisten. Immer wieder gibt es Berichte über schwere Menschenrechtsverletzungen.