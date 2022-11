Myanmar Massenamnestie in Myanmar: Ausländer sollen freikommen

Sie waren von Gerichten, die von der Militärjunta kontrolliert werden, zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der australische Wirtschaftsprofessor Sean Turnell, die ehemalige britische Botschafterin in dem Land, Vicky Bowman, ihre Ehemann Htein Lin und der japanische Journalist Toru Kubota würden noch am Donnerstag aus dem Gefängnis kommen, berichtete die Zeitung "The Irrawaddy". Eine Bestätigung für die Angaben gab es zunächst nicht.