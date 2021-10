Nach Brand Tausende Ditzinger ohne Strom

Ditzingen - Zwei Kabelfehler in der Erde und der Brand eines Trafohäuschens waren die Ursache dafür, dass die Ditzinger am Sonntagabend zum Teil stundenlang ohne Elektrizität ausharren mussten. Wie die Polizei mitteilt, war kurz vor 22 Uhr ein Trafohaus im Ortsteil Heimerdingen in Brand geraten. Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht. Doch die Folgen waren zum Teil weitreichend: Während die ersten Ditzinger schon nach acht Minuten wieder Strom hatten, mussten viele stundenlang ausharren. Kurz nach Mitternacht, so die Sprecherin des Energieversorgers EnBW, Ramona Sallein, seien die meisten wieder am Netz gewesen. Die letzten Gebäude im Heimerdinger Gewerbegebiet wurden laut der EnBW am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr ans Netz angeschlossen.