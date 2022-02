Nach den Sturmtiefs Wetter in Deutschland beruhigt sich

Neuschnee im Bergland

In Hessen kam es auf einer Landstraße im Hochtaunuskreis zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten, als wohl in Folge des stürmischen Wetters ein Baum auf die Straße gekippt und von einer Autofahrerin übersehen worden war. Diese prallte mit ihrem Wagen gegen den Baum und danach gegen ein weiteres Auto. In Sachsen-Anhalt wurde ein Lastwagen auf der Bundesstraße 81 in Fahrtrichtung Halberstadt von einer starken Windböe erfasst, er kippte am Montagnachmittag bei Magdeburg in den Straßengraben, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Es gab keine Verletzten.