Nach documenta-Streit Stiftung sieht Zuspitzung bei Antisemitismus

Berlin - Nach dem Streit über die Kunstausstellung documenta fifteen fordern Experten einen intensiveren Blick auf die vielen Formen des Antisemitismus in Deutschland. "Wir müssen uns ganz offensichtlich viel mehr damit beschäftigen, was Antisemitismus ist", sagte Nikolas Lelle von der Amadeu Antonio Stiftung am Donnerstag bei der Vorstellung eines neuen "Lagebilds Antisemitismus". So sei es falsch zu behaupten, Hass auf Israel habe nichts mit Hass auf Juden zu tun. Dies diene dazu, Antisemitismusvorwürfe abzuwehren.