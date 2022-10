Nach Fashion Week Kanye West verteidigt kritisierten T-Shirt-Slogan

"Die Antwort auf die Frage, warum ich "White Lives Matter" (Weiße Leben zählen) auf ein Shirt geschrieben habe, ist, weil es so ist. Es ist das Offensichtliche", sagte West am Donnerstag in einer Sendung mit Tucker Carlson, einem einflussreichen Moderator einer Abendsendung beim konservativen TV-Sender Fox News.