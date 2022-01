Nach Sieg gegen Österreich Deutsche Handballer bei EM mit Licht und Schatten

Die Schwächen:

Wie schon zum Auftakt im Duell mit Belarus kam die DHB-Auswahl auch beim 34:29 gegen Österreich äußerst schleppend in die Gänge. "Wir ärgern uns natürlich tierisch, dass wir zuletzt immer schlecht angefangen haben, und rätseln über die Gründe", sagte Bundestrainer Alfred Gislason. An der Einstellung mangelt es dem jungen Team nicht, glaubt jedenfalls DHB-Sportvorstand Axel Kromer. "Ich glaube nicht, dass die Jungs nicht voll da sind. Wir merken ja, wie die unter Strom stehen", sagte er. "Aber irgendwas scheint sie ein bisschen zu lähmen, denn in der Tat stehen sie in der Abwehr zu Beginn ein wenig wie das Kaninchen vor der Schlange."