Nach Sportler-Gala Zverev hofft auf mehr Respekt für andere Sportler

Die Zeit im olympischen Dorf bei den Sommerspielen in Tokio habe ihm "ein bisschen die Augen geöffnet", sagte die Nummer drei der Tennis-Welt: "Tennis ist eine relativ reiche Sportart im Gegensatz zu vielen anderen olympischen Sportarten. Wir leben in einer anderen Realität", sagte Zverev: "Wir kommen zum Turnier, es wird das teuerste Hotel der Stadt gebucht. Wir haben eine Suite, die ist größer als meine Wohnung zuhause." In Japan hatte Zverev im olympischen Dorf gewohnt, er wurde im Sommer erster deutscher Tennis-Olympiasieger im Herren-Einzel.