Nach Tod von Mahsa Amini Iran weist EU-Kritik am Vorgehen gegen Demonstranten zurück

Internetsperre beeinträchtigt Informationsfluss

Indessen beeinträchtigt eine massive Internetsperre im Iran die Verbreitung von Informationen über die Proteste im Land stark. Demonstranten können beispielsweise weniger Videos und Informationen in sozialen Medien posten. Augenzeugen berichteten aber, dass Menschen in der Nacht zum Montag in verschiedenen Teilen der Hauptstadt Teheran gegen die iranische Führung protestiert hatten. "Islamische Republik wollen wir nicht, wollen wir nicht" war einer der meist gehörten Slogans.