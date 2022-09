Wien - Der österreichische Regisseur Ulrich Seidl hat nach Vorwürfen rund um seinen jüngsten Film "Sparta" seine Teilnahme an der Weltpremiere beim Filmfestival in San Sebastián abgesagt. Seidl ("Hundstage") dankte am Samstag dem Leiter der spanischen Festspiele, José Luis Rebordinos, dass dieser den Streifen "trotz des Drucks der Medien und trotz der großen Turbulenzen" zeigen werde. In San Sebastián war der Film am Sonntag mehrmals im Programm.