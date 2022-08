Nach WM-Fiasko Rauschendes EM-Fest: "Deutsche Leichtathletik lebt"

"Für das ganze Team ist auf jeden Fall schön, dass wir bisher so erfolgreich sind. Es zeigt: Wir können doch noch Leistungssport", sagte die Olympia-Zweite Pudenz, die bei der WM dem Erfolgsdruck nicht gewachsen war. In München fühlte sie sich nun so gepushed durch das Heimpublikum, dass "zehn Prozent mehr Leistung" dabei herauskamen. Bei der WM in den USA konnten nur Weitspringerin Malaika Mihambo (Gold) und die Frauen-Sprintstaffel (Bronze) Medaillen holen.