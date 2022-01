Nach Zusammenbruch bei EM Erstes Eriksen-Interview: "War fünf Minuten tot"

"Mein Ziel ist es, bei der WM in Katar dabei zu sein. Ich will spielen", sagte Eriksen in seinem ersten Interview nach seinem Zusammenbruch bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer. "Es ist ein Ziel, ein Traum. Ob ich dann nominiert werde, ist eine andere Sache. Aber es ist mein Traum zurückzukommen", sagte der 29-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des dänischen TV-Senders DR1.