Nachfolger von Moon Jae In Südkoreaner wählen Oppositionskandidaten zum Präsidenten

In einem denkbar knappen Rennen setzte sich der 61-jährige frühere Generalstaatsanwalt Yoon bei der Wahl mit einem hauchdünnen Vorsprung gegen seinen größten Rivalen von der regierenden Demokratischen Partei, Lee Jae Myung, durch. Yoon beschrieb in der Nationalversammlung in Seoul seinen Triumph als "Sieg des Volkes". Oberste Priorität werde die "nationale Eintracht" haben.