Nachwuchs Fünflinge bei den Geparden in Wilhelma

Die Zucht hatte das Wilhelma-Team auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Denn gehalten werden die schnellsten Landtiere der Welt in Stuttgart bereits seit 1967. "Doch in verschiedensten Konstellationen hatte es bisher nie Nachwuchs gegeben", sagte Volker Grün, der Leiter der Zoologie in der Wilhelma. "Lange galten sie sogar als unzüchtbar."