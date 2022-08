Bereits am Donnerstag gab es für alle Lombardi-Fans Grund zur Freunde. Denn der frühere "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner wird in der letzten Staffel der Castingshow noch einmal in der Jury sitzen. Nach 2019 und 2020 wird der Sänger zum dritten Mal einen Platz am DSDS-Jurypult einnehmen. "Es ist mir eine Ehre", sagte Lombardi dem Sender RTL.