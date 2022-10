National Gallery Aktivistinnen schütten Tomatensuppe auf van-Gogh-Bild

Ein Schrei des Entsetzens hallt durch den Raum

Auf einem Video des Vorfalls auf der "Guardian"-Webseite ist zu sehen, wie die jungen Frauen den Inhalt von zwei Dosen komplett auf das Gemälde in dem Londoner Kunstmuseum leeren. Im Hintergrund ist ein Schrei des Entsetzens zu hören. Kurz darauf kleben sich die Frauen mit Sekundenkleber an der Wand neben dem beschmutzen Kunstwerk fest und rufen Parolen in die bereits wartenden Kameras. "Was ist mehr wert, Kunst oder Leben?", so eine der Aktivistinnen.