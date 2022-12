Nationalmannschaft Neuendorf: Krisensitzung mit Flick, Bierhoff und Watzke

Die DFB-Auswahl war am Vortag trotz eines 4:2 gegen Costa Rica in der WM-Vorrunde gescheitert. Neuendorf, der seit März im Amt ist, sprach von einer "herben Enttäuschung", das zweite Vorrunden-Aus nach der WM vor viereinhalb Jahren in Russland schmerze "außerordentlich". Die klare Erklärung der sportlichen Leitung um Bundestrainer Hansi Flick sei die "klare Anforderung, der Anspruch" der Verbandsspitze "in dieser Situation". Die Analyse müsse auch die Entwicklung der Nationalmannschaft, "unseres Fußballs seit 2018, seit der letzten WM" umfassen.