Bei der EM 2016 hatte Sané im Alter von 20 Jahren sein Turnierdebüt gegeben, allerdings nur für zwölf Joker-Minuten beim Halbfinal-Aus gegen Frankreich (0:2). Ein Jahr später verzichtete Sané zum Unbill von Löw von sich aus auf die Teilnahme am Confederations Cup, um sich einer Operation an der Nase zu unterziehen. Dadurch verpasste er den Turniersieg einer jungen DFB-Mannschaft in St. Petersburg.