In den Testspielen am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim gegen Israel und drei Tage darauf in Amsterdam gegen Holland muss Flick auf Robin Koch verzichten. Beim Defensivspieler von Leeds United ist nach einem Schnelltest auch der PCR-Test positiv ausgefallen. Wegen Corona wird der 25-Jährige nicht zum Kader stoßen, der aktuell noch 23 Akteure umfasst. "Ein WM-Jahr ist immer besonders", sagte Bierhoff. Das Turnier Ende des Jahres sei sportlich "der krönende Abschluss".